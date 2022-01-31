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«Он был полон сценарных планов»: Адабашьян вспомнил о последней встрече с Мережко в Петербурге

Кинорежиссер Адабашьян рассказал о планах с Мережко написать сценарий для нового фильма

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Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Александр Адабашьян рассказал «Газете.Ru», что Виктор Мережко хотел «продолжить писать киносценарии, а потом сам их ставить», но эти планы оборвались вместе с его жизнью. Народного артиста РФ не стало 30 января, ему было 84 года.

«В последний раз мы мельком виделись в конце прошлого года в Петербурге. Он был полон всяких режиссерских и сценарных планов, и было ощущение, что и сил, и планов, и здоровья для всего этого у него более чем достаточно. Ничего не предвещало того, что видимся в последний раз. Но, к сожалению, как это часто бывает, неожиданности в последнее время по большей части такого сорта», — рассказал Адабашьян.

Он вспомнил, как познакомился со сценаристом Виктором Мережко в конце 1970-х.

«Первой нашей совместной работой была картина «Родня», которая в производстве называлась «Была не была». Ее Виктор Иванович писал для Нонны Мордюковой. Потом появился режиссер Никита Михалков, и я там возник в качестве художника или оператора. В этот период мы общались плотно. Веселый, остроумный, спортивный, энергичный. Профессионал был замечательный. Работал, что большая редкость, очень быстро. Все, что писал и о ком писал, он очень хорошо знал. Виктор не занимался тем, что было от него далеко или было знакомо только по книгам», — отметил Адабашьян.
По словам кинорежиссера, сценарии Мережко были самыми разнообразными, и всегда в центре присутствовал «очень оригинальный, штучный, характер, чаще всего женский».

«У него не было одного жанра: комедиограф или специалист по мелодрамам. Он не пытался за чем-то гнаться, быть на кого-то похожим. Был сам по себе в профессии, уникальным. Потом занялся режиссурой. Сериал «Сонька — Золотая Ручка» — один из успешных, там он был и сценаристом, и режиссером. Все дальнейшие планы Мережко были как раз в этом ключе. Он хотел продолжить писать сценарии, а потом самому их ставить. Но…» — поделился Адабашьян.

По сценариям кинорежиссера и сценариста Виктора Мережко снято 50 фильмов, среди которых «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Похоронят народного артиста в Москве на Троекуровском кладбище.

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