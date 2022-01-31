Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посол Украины отвергла сообщения о «напряженности» в отношениях... 03:00
В России должники получат послабления 02:53
Депутат Свищев: Медведев — флагман нашего тенниса 02:48
В Раде испугались нового достижения Украины 02:44
Экс-тренер «Спартака» Романцнев рассказал, что он мог возглавить испанский... 02:38
Няня два дня скрывала смерть ребенка в Ленобласти 02:38
Россияне стали массово закупать бытовую технику 02:28
Полиция Украины обеспокоилась подготовкой в стране массовых беспорядков 02:24
Черчесов одержал первую победу в качестве тренера «Ференцвароша» 02:20
Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе 02:01

Дочь режиссера Мережко назвала причину его смерти

Дочь режиссера и сценариста Виктора Мережко Мария заявила, что отец умер от осложнений COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Дочь сценариста и режиссера Виктора Мережко Мария в беседе с kp.ru заявила что ее отец умер после операции.

«Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Вероятно, это был коронавирус», – сказала женщина.

По ее словам, петербургским врачам нужно отдать должное — «за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%».

Мария также указала, что ее отец сперва лежал в Боткинской больнице, а потом его перевели в клинику МВД.

«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — заявила Мария.

О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Режиссер окончил ВГИК в 1968 году. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Накануне также сообщалось о смерти кинокритика Ольги Галицкой, художника-мультипликатора Майи Бузиновой и актера Леонида Куравлева.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть