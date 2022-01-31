Дочь режиссера Мережко назвала причину его смерти

Дочь сценариста и режиссера Виктора Мережко Мария в беседе с kp.ru заявила что ее отец умер после операции.

«Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Вероятно, это был коронавирус», – сказала женщина.

По ее словам, петербургским врачам нужно отдать должное — «за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%».

Мария также указала, что ее отец сперва лежал в Боткинской больнице, а потом его перевели в клинику МВД.

«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — заявила Мария.

О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Режиссер окончил ВГИК в 1968 году. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Накануне также сообщалось о смерти кинокритика Ольги Галицкой, художника-мультипликатора Майи Бузиновой и актера Леонида Куравлева.