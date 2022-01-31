Скончался актер Говард Хессеман

Умер американский актер Говард Хессеман. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену, актрису и учителя актерского мастерства Кэролайн Дукрок.

По ее словам, мужчина скончался 29 января в медицинском центре в Лос-Анджелесе от осложнений после операции на толстой кишке, которую он перенес летом 2021 года. Он ушел из жизни в возрасте 81 года.

Хессеман дважды был номинирован на премию «Эмми» в 1980 и 1981 годах за роль доктора Джонни Фивера в американском телевизионном ситкоме WKRP в Цинциннати.

Ранее стало известно о смерти американского актера Хита Фримана.

До этого сообщалось, что на 92-м году жизни скончался актер телесериалов и кино Эдвард Аснер, получивший семь премий «Эмми».