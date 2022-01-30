Отмена концертов Адель в Лас-Вегасе связана с проблемами в личной жизни певицы

Адель отменила выступления в Лас-Вегасе, потому что брак исполнительницы с Ричи Полом переживает не лучшие времена. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на источник в окружении Адель.

Собеседник издания рассказал, что певица вместо концертов улетела в Лос-Анджелес к Полу.

«Проблемы в раю — вот почему она не может выступать», — отметил он.

Сама Адель заявила, что выступления не состоялись, так как шоу было плохо подготовлено.

«Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя и чтобы оно было достаточно хорошо для вас. Но мы были полностью уничтожены задержками доставки и ковидом», — сказала она.

Ранее газета The Sun написала, что концерты были отменены из-за разногласий Адель с дизайнером шоу Эсмеральдой Девлин. Она работала над мировым туром певицы, прошедшем в 2016 году, но не смогла угодить исполнительнице при подготовке последних концертов.