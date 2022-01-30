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Создатели «Миротворца» поглумились над смертью Куравлева

В «Миротворце» прокомментировали смерть Куравлева словами «одним оккупантом меньше»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Создатели сайта «Миротворец» негативно прокомментировали смерть российского актера Леонида Куравлева. Об этом они написали в своем Telegram-канале.
Комментируя кончину артиста, активисты написали: «На Московии одним оккупантом меньше».

По информации издания «Страна.UA», Куравлев был включен в список «Миротворца» в ноябре 2017 года. Его обвиняют в подписании коллективного обращения в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму.

Ранее сын артиста Василий сообщил, что на 86-м году жизни умер актер Леонид Куравлев.

В начале января артиста экстренно госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у него пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.

Впоследствии стало известно, что его выписали из Коммунарки, чтобы перевести в хоспис им. В.В. Миллионщиковой.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник из окружения артиста сообщило, что актер скончался в Москве после остановки сердца.

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