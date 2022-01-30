«На съемках он всегда создавал феерию»

Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что обаяние Леонида Куравлева на съемочной площадке всегда вызывало добрую зависть у его коллег. Народный артист РСФСР скончался 30 января, ему было 85 лет.

«Леонид Куравлев был замечательным актером и человеком. Человеком очень трогательным во взаимоотношениях. Он был замечательным профессионалом. То, что он делал, это всегда вызывало в этом смысле зависть, потому что он своим обаянием перекрывал все образы, которые осуществлял в кино», — отметил Мартиросян.

По его словам, Леонид Куравлев и в кино, и в жизни был очень открытым, веселым, с прекрасным чувством юмора.

«Он был человек с замечательным юмором, очень ироничный и тонкий. Все, что происходило на съемочной площадке, это было всегда феерично. Иногда, я думаю, он давал какие-то наставления молодым актерам. Я при этом не присутствовал, но, скорее всего, так и было. Артисты же — народ амбициозный. Но услышать от мастера какое-то пожелание о том, как лучше сыграть, это всегда являлось замечательным фактором. К сожалению, наших великих актеров становится все меньше и меньше», — сказал Мартиросян.

В начале января 2022 года Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке. Впоследствии актер был направлен в один из московских хосписов, где ему диагностировали деменцию смешанного типа.

За годы своей творческой деятельности народный артист РСФСР снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых стали: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».

Как сообщает «РИА Новости», Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище. Прощание с народным артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов, похороны возможны 1 или 2 февраля.