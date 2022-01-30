Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Медведев со счетом 2:0 по сетам повел у Надаля в финале Australian Open 14:23
В Минпросвещения высказалась об удаленке в школах 14:22
Легкий многоцелевой самолет «Байкал» совершил первый полет 14:20
Губерниев раскритиковал тренеров за пятое место в эстафете на ЧЕ 14:16
Литва хочет ввести опросник «на лояльность» для российских исполнителей 14:11
В Петербурге судья не смог прийти на заседание из-за неубранного снега 14:08
Названа причина смерти Леонида Куравлева 14:03
Болельщица выбежала на корт во время финального матча Медведева с Надалем 13:56
Гинцбург: ревакцинированные «Спутником Лайт» на 100% защищены от... 13:43
Глава МИД объяснила, зачем Британия удваивает число своих войск в Эстонии 13:43

«На съемках он всегда создавал феерию»

Актер Мартиросян рассказал, какая атмосфера царила на съемках с Леонидом Куравлевым

close
100%
Global Look Press/РИА «Новости»

Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что обаяние Леонида Куравлева на съемочной площадке всегда вызывало добрую зависть у его коллег. Народный артист РСФСР скончался 30 января, ему было 85 лет.

«Леонид Куравлев был замечательным актером и человеком. Человеком очень трогательным во взаимоотношениях. Он был замечательным профессионалом. То, что он делал, это всегда вызывало в этом смысле зависть, потому что он своим обаянием перекрывал все образы, которые осуществлял в кино», — отметил Мартиросян.

По его словам, Леонид Куравлев и в кино, и в жизни был очень открытым, веселым, с прекрасным чувством юмора.

«Он был человек с замечательным юмором, очень ироничный и тонкий. Все, что происходило на съемочной площадке, это было всегда феерично. Иногда, я думаю, он давал какие-то наставления молодым актерам. Я при этом не присутствовал, но, скорее всего, так и было. Артисты же — народ амбициозный. Но услышать от мастера какое-то пожелание о том, как лучше сыграть, это всегда являлось замечательным фактором. К сожалению, наших великих актеров становится все меньше и меньше», — сказал Мартиросян.

В начале января 2022 года Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке. Впоследствии актер был направлен в один из московских хосписов, где ему диагностировали деменцию смешанного типа.

За годы своей творческой деятельности народный артист РСФСР снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых стали: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».

Как сообщает «РИА Новости», Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище. Прощание с народным артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов, похороны возможны 1 или 2 февраля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть