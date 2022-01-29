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Жених Волочковой «пропал» после скандального разоблачения

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volochkova_art/Instagram

Жених балерины Анастасии Волочковой перестал появляться в ее соцсетях и закрыл свою страницу в Instagram после того, как появилась информация о его криминальном прошлом. Об этом пишет kp.ru.

Издание отмечает, что прежде пара «транслировали каждый чих своего мальдивского отпуска» и намекали на скорую свадьбу, а теперь возлюбленный пропал из соцсетей Волочоквой — балерина

С разведенным 44-летним Сергеем, управляющим банным комплексом в Подмосковье, она познакомилась на съемках новогодней передачи «Давай поженимся». Невеста-героиня «Давай поженимся» выбрала другого мужчину, а Сергей подружился с Волочковой, которая была в его звездной команде поддержки.

Ранее актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, заявил в эфир телешоу «Пусть говорят», что новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов — уголовник.

Сафронов нанял частных детективов, чтобы провести собственное расследование. Они обнаружили, что мужчина был судим за грабеж в 2001 году, из-за чего он бежал на Украину, но он и там якобы находится в розыске.

В качестве доказательства он показал полицейскую ориентировку. В ней говорилось, что Кузнецова разыскивают в соседней стране за «террористический акт с применением оружия». Также там упоминалось о прошлом преступлении, совершенном в Тамбовской области.

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