Названы лауреаты кинопремии «Золотой орел»

Главную награду кинопремии «Золотой орел» — приз за лучший фильм — получила картина «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина, сообщает ТАСС.

Приз вручил народный артист РСФСР Сергей Шакуров, который 1 января отметил 80-летие. Сам он получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф.

«Если кому-то из молодых это будет полезно, хочу сказать, чтобы вы никогда не сдавались и верили в свое дело, и вы обязательно в конце концов победите», — сказал он.

Глеб Панфилов отмечен за лучшую режиссуру за фильм «Иван Денисович», а композитор Алексей Айги отмечен за лучшую музыку в фильме «Белый снег».

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Мария Аронова за ее роль в фильме «Пара из будущего». Награду за лучшую мужскую роль вручили Филиппу Янковскому, сыгравшему в картине «Иван Денисович».

«Я эту работу посвятил своей маме, потому что я подсознательно играл дедушку Сашу — маминого папу. А приз этот я хочу посвятить всем тем людям, которые сгинули во время войны и после войны в лагерях», — сказал со сцены Янковский.

Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Ирина Горбачева за свою роль в фильме «Огонь». Сама актриса призналась, что не ожидала получить награду.

«Я в фильме только тужилась, кашляла, кричала и боялась. Это было очень сложно, я не хотела этого делать. И если я натужилась на «Золотого орла», простите за такую формулировку, это интересно», — пошутила она.