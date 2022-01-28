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Продюсер Андрей Тропилло попал в больницу с коронавирусом

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Музыкальный продюсер и издатель Андрей Тропилло попал в больницу с коронавирусом и двухсторонним воспалением легких. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«У меня двухстороннее воспаление легких — не какое-то старинное, а то, что бывает при covid-19, когда легкие превращаются в стекло. Но это на самом деле не самое худшее. Сатурация хорошая, 97–98. Врачи говорят, лежать мне две недели или месяц», — рассказал продюсер.

Он уточнил, что сейчас находится в красной зоне клинической больницы Святителя Луки (МСЧ №18, больница ЛОМО). По его словам, в клинику 26 января он приехал самостоятельно из-за плохого самочувствия и головокружения. Тропилло также отметил, что привился от коронавируса.

«Стало понятно, почему меня так качало: кислорода не хватало», — пояснил он, добавляя, что сейчас врачи дважды в день ставят ему капельницы.

В больнице продюсера больше всего угнетают бытовые условия. Однако, музыкант открыл для себя неожиданную положительную сторону болезни.

«Я перестал пить совершенно, так что у меня родилось планов громадье», — отметил он.

По данным оперативного штаба, 28 января в России госпитализировали еще 14 046 человек с COVID-19. Всего за прошедший день выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 506 пациентов, скончались 673.

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Коронавирус 2019-nCoV
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