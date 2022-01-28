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Сергея Зверева оштрафовали за нарушения на выборах

Стилист Сергей Зверев оштрафован на 20 тысяч рублей за выборы в Бурятии

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Суд оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушения на выборах, сообщает РИА «Новости».

Тверской суд Москвы назначил чемпиону Европы и мира по парикмахерскому искусству штраф размером в 20 тыс. руб.

Известно, что Зверев участвовал в выборах в Госдуму от Бурятии, однако проиграл. В ходе своей кампании шоумен неоднократно проводил одиночные пикеты в защиту Байкала и окружающей среды.

Стилиста привлекли по статье 5.17 КоАП РФ «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума». Максимальный штраф по этой статье составляет 25 тыс. руб.

Зверев считает, что оштрафован незаслуженно. Он утверждает, что в его распоряжении имеются чеки и почтовые штемпели, подтверждающие своевременную отправку информации в избирком.

Ранее сообщалось, что Театр Олега Табакова могут оштрафовать на миллион за санитарные нарушения.

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