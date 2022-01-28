Лолита Милявская заразилась «омикроном»

Певица Лолита Милявская заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в сторис в Instagram.

По ее словам, она подхватила «омикрон». «Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме», — добавила исполнительница.

Также Милявская отметила, что из симптомов у нее кашель и осипший голос.

Из-за болезни артистки пришлось отменить спектакль «Женитьба», который идет в театре «Модерн». Лолита играет там главную роль — «вечную невесту» Агафью Тихоновну, которая все никак не может выйти замуж.

Ранее Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео, на котором в шуточной манере обсудила с дизайнером Игорем Гуляевым свою изменившуюся фигуру после похудения. Также она показала новую стрижку.