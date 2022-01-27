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Верка Сердючка рассказала, зачем исполнила песню о Бандере

Верка Сердючка назвала песню о Бандере «импровизацией»

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Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал в беседе с зданием «Страна.ua», зачем он исполнил песню «Батько наш Бандера» на сцене «Дизель шоу».

Исполнитель назвал свое выступление «импровизацией». Вместе с тем он призвал не выдумывать то, чего нет.

«Эта песня в тот момент, когда записывалось «Дизель шоу», была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того», — заявил артист.

По словам музыканта, он не вкладывал в исполнение данной композиции военный или политический подтекст.

«Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию. Так как у людей сейчас нет информационного повода и люди любят негатив. Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше», — продолжил Данилко.

Певец также указал, что не знал о бурной реакции и обсуждениях его выступления.

«Я от вас узнал о том, что оказывается, из-за этого уже развивается какой-то скандал. Скандалы делает кто-то, кому это надо. Вырывают из контекста и используют, как им надо. В этом не было ничего скандального. На тот момент, когда была съемка, это просто была популярная песня. И она лежала-лежала в интернете, а тут вдруг все проснулись. Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот — все посмеялись», — заключил Данилко.

Песню «Батько наш – Бандера» Верка Сердючка исполнила на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». По информации украинских СМИ, исполнение композиции не было согласовано с организаторами мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» предложил запретить Данилко въезд на территорию России в связи с тем, что артист исполнил песню «Батько наш – Бандера».

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