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Депутат Бородай заявил, что Верке Сердючке «не помешает запретить» въезд в Россию из-за песни о Бандере

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Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» предложил запретить Верке Сердючке (Андрей Данилко) въезд на территорию России в связи с тем, что артист исполнил песню «Батько наш – Бандера».

«Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Это типичное явление украинской политики. Вовка Зеленский и Верка Сердючка. Они, собственно, и представляют из себя украинское национальное самосознание, — заявил он. — Вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьезно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны».

Песню «Батько наш – Бандера» Данилко исполнил на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу». По информации украинских СМИ, исполнение песни не было согласовано с организаторами мероприятия.

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