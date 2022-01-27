Алексей Воробьев рассказал о жизни после инсульта

Актер и музыкант Алексей Воробьев в разговоре с Cosmopolitan признался, что после перенесенного инсульта вынужден ограничивать себя в некоторых вещах.

«Я живу полной жизнью, ограничиваю себя только в том, где присутствуют сильные перепады давления, это мне, к сожалению, врачи строго запретили. Скажем, в парк экстремальных аттракционов, которые я очень люблю, мне лучше не ходить», — пояснил Воробьев.

Он отметил, что ежедневный прием кроверазжижающих препаратов уже перешел в разряд рутины. Среди других особенностей жизни после инсульта Воробьев выделил «максимально здоровый» образ жизни и необходимость принимать витамины. Помимо этого, добавил музыкант, приходится разумно распределять физическую нагрузку при занятиях фитнесом.

«И самое главное, — совершенно не задумываюсь о том, что со мной что-то не так. Даже когда врачи называют мое возвращение к нормальной жизни чудом. Я с ненавистью вспоминаю то время, и немощного полупарализованного себя», — резюмировал артист.

Восемь лет назад у Алексея Воробьева случился обширный инсульт: в то время он работал над своим первым американским альбомом с бывшим продюсером певицы Леди Гаги.

Ранее Воробьев заявил, что инсульт открыл для него возможности в творческой реализации.