Artik & Asti показали клип с новой солисткой

Певица Севиль Валиева дебютировала в составе дуэта Artik & Asti в клипе «Гармония».

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Warner Music, видео было снято в январе 2022 года. Автором идеи выступил Алан Бадоев, срежиссировал клип Юрий Катинский. В центре сюжета — взаимоотношения героини Валиевой и ее возлюбленного.

«Был эпизод, где в кадре я стояла промокшая до ниточки, и мне действительно было холодно, но везде есть плюсы — это помогло мне более точно передать состояние моей героини. Я благодарна всей съемочной команде, это было прекрасно и профессионально. Всем отличного просмотра и гармонии в душе», — поделилась певица.

В 2021 году дуэту Artik & Asti исполнилось 10 лет. Артисты выпустили альбом-компиляцию и вскоре объявили о распаде. Бывшая участница Анна Дзюба покинула группу ради сольной карьеры.