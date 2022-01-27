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Звезда фильма «Один дома» задумался о втором браке

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culkamania/brendasong/Instagram

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин задумался о свадьбе с возлюбленной, актрисой Брендой Сонг. Они позиционируют себя как семья с момента рождения их сына Дакоты, рассказал инсайдер в беседе с People.

«Маколей и Бренда любят проводить время вместе как семья с тех пор, как у них появился сын. Помолвка — это естественный следующий шаг для них. Они с нетерпением ждут своего совместного будущего», — рассказал источник.

Калкин познакомился с будущей возлюбленной в 2017 году на съемках фильма «Земля перемен». У них начался роман, в апреле 2021 года у пары родился сын, которого решили назвать Дакотой — в честь погибшей сестры Калкина.

Ранее балерина Анастасия Волочкова намекнула на свадьбу с банщиком из «Давай поженимся».

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