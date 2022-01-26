Подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину

Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, задержанный по подозрению в ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко, признал вину. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Игорь Чевычалов.

«Он полностью признал вину, раскаивается и готов сотрудничать. Он объяснил, что хотел подзаработать», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Жабборов был задержан в московском метро. Позднее Наро-Фоминский суд Подмосковья удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как установило следствие, Жабборов был тем самым водителем, который устроил подставную аварию с участием автомобиля Коташенко. С 19 января он находился в федеральном розыске и был задержан благодаря камерам метро.

Ограбление произошло 16 января, налетчики забрали у вдовы 100 млн руб. Остальные трое подозреваемых скрылись в Таджикистане и Белоруссии. Задержав Жабборова, следствие пришло к выводу, что налетчиков, скорее всего, навел их земляк, некогда работавший на участке Градского. Мужчина мог знать о крупной сумме наличными, хранившейся в доме. По предварительным итогам расследования, к ограблению не причастна ни одна из сторон, делящих наследство скончавшегося композитора.