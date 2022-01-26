Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США передали России ответы на предложения по безопасности 19:49
Ким Кардашьян удалила фото из Instagram после обвинений в фотошопе 19:48
Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю структуру в Германии 19:47
Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов 19:46
Курс доллара и евро к рублю превысили показатели июля 2020 года 19:46
Психолог объяснила, почему химическая кастрация не поможет в борьбе с педофилами 19:42
Из-за сбоя из шахты на Кузбассе эвакуировали 87 горняков 19:39
Экс-хоккеиста «Реактора» зарубили топором 19:35
Болгария отказалась от участия в операциях на Украине 19:22
В Госдепе США оценили возможность возвращения НАТО к границам 1997 года 19:16

Подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, задержанный по подозрению в ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко, признал вину. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Игорь Чевычалов.

«Он полностью признал вину, раскаивается и готов сотрудничать. Он объяснил, что хотел подзаработать», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Жабборов был задержан в московском метро. Позднее Наро-Фоминский суд Подмосковья удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как установило следствие, Жабборов был тем самым водителем, который устроил подставную аварию с участием автомобиля Коташенко. С 19 января он находился в федеральном розыске и был задержан благодаря камерам метро.

Ограбление произошло 16 января, налетчики забрали у вдовы 100 млн руб. Остальные трое подозреваемых скрылись в Таджикистане и Белоруссии. Задержав Жабборова, следствие пришло к выводу, что налетчиков, скорее всего, навел их земляк, некогда работавший на участке Градского. Мужчина мог знать о крупной сумме наличными, хранившейся в доме. По предварительным итогам расследования, к ограблению не причастна ни одна из сторон, делящих наследство скончавшегося композитора.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть