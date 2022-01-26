Врачи оценили состояние доставленного в хоспис Куравлева

Врачи рассказали о состоянии здоровья народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, перемещенного из больницы в Коммунарке после лечения пневмонии в реабилитационный центр.

Как передает «Пятый канал», заключение неврологов позволило перевести Куравлева в хоспис, где ему был присвоен паллиативный статус. Куравлев находится в сознании.

Утверждается, что медики диагностировали у 85-летнего актера деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь. При последней прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Состояние актера оценивается как средне тяжелое. У него был взят анализ на коронавирус.

О том, что Куравлев отправился из больницы в реабилитационный центр, ранее рассказал его сын.