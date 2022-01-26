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Из украденных рукописей Шаламова восстановили его «Вишерский антироман»

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В Перми восстановили сборник рассказов Варлама Шаламова «Вишерский антироман». В него вошли 14 новых историй: рукописи были украдены при жизни писателя и возвращены только 20 лет спустя, пишет KP.RU.

Исследователь творчества Шаламова Валерий Осипов рассказал, что писатель хранил часть рукописей у близкой подруги Ирины Сиротинской. Вторая часть хранилась у Шаламова дома, и когда писатель улетел в Ялту, двое знакомых выкрали из его квартиры рукописи.

«Пока Шаламова не было, двое его знакомых, назовем их Книголюбка и Философ, решили, что он уже не вернется, и проникли в его квартиру. Они увезли к себе оставшийся архив Шаламова. Только в 1998 году, после настойчивых обращений Ирины Сиротинской, Философ принес ей в архив два чемодана с рукописями Варлама Шаламова», — рассказал Осипов.

В возвращенных рукописях оказались черновики и готовые рассказы, которые добавили в «Вишерский антироман» Шаламова. Это сборник произведений о жизни писателя в Вишерском лагере, куда его сослали за антисоветскую деятельность.

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