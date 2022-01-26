Бородина рассказала, как на нее напал вооруженный преступник

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram-stories рассказала, как злоумышленник напал на нее с ножом около подъезда жилого дома.

«Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома», — вспомнила Бородина.

Она добавила, что преступник скрывал лицо за маской-балаклавой. По словам телеведущей, злоумышленник даже приставил ей нож к горлу. Бородина отметила, что преступника не нашли. Телеведущая долго не могла прийти в себя после такой ситуации и даже боялась людей из-за опасения, что кто-то ее преследует.

Ранее Бенедикт Камбербэтч рассказал, как его похитили в Африке.