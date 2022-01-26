Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы № 40 в Коммунарке в одно из столичных медицинских учреждений, передает ТАСС со ссылкой на сына артиста.

По словам сына, пневмонию у артиста вылечили, однако ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей. «Поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — сказал мужчина.

5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке. В течение нескольких месяцев перед госпитализацией звезда фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» находился в доме престарелых.

До этого СМИ сообщали о переводе Куравлева в хоспис.