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Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке

После лечения от пневмонии Куравлева отправили на реабилитацию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы № 40 в Коммунарке в одно из столичных медицинских учреждений, передает ТАСС со ссылкой на сына артиста.

По словам сына, пневмонию у артиста вылечили, однако ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей. «Поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — сказал мужчина.

5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке. В течение нескольких месяцев перед госпитализацией звезда фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» находился в доме престарелых.

До этого СМИ сообщали о переводе Куравлева в хоспис.

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