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Дуэйн Джонсон рассказал об экранизации популярной игры

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Reuters

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что примет участие в экранизации «одной из самых больших и крутых игр». Об этом он сказал в беседе с Men's Journal.

При этом артист не стал раскрывать название этой популярной игры, однако «пообещал поступить правильно по отношению к друзьям-геймерам».

«Я действительно предвкушаю то, что мы представим поклонникам по всему миру. Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм», — сказал Джонсон.

Актер уже появлялся в кинолентах, снятых по мотивам игр. Речь идет о таких картинах, как «Рэмпейдж» (2018 год) и Doom (2005 год).

Ранее стадо известно, что Дуэйн «Скала» Джонсон лично сообщил своему коллеге по «Форсажу» Вину Дизелю о нежелании сниматься в следующих частях франшизы. Несмотря на это, исполнитель роли Доминика Торетто опубликовал пост в Instagram, в котором попросил бывшего рестлера вернуться в команду фильма.

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