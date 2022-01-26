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В Париже замерз насмерть известный фотограф Робер

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Depositphotos

На одной из центральных улиц Парижа известный фотограф замерз насмерть. Как сообщает телеканал BFMTV, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов.

Несчастный случай с фотографом произошел 19 января вечером. 84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго, во время прогулки он упал и потерял сознание.

Он 8 часов пролежал в снегу, никто из многочисленных прохожих не пришел на помощь пожилому человеку.

Только утром следующего дня, в районе в 6:30, один из парижских бездомных вызвал скорую.

Робера госпитализировали в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Вскоре он скончался.

Рене Робер прославился своими фотографиями танца фламенко.

Ранее сообщалось, что на американо-канадской границе обнаружили тела четырех замерзших человек.

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