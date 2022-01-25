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Элтон Джон заразился коронавирусом

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Ciro Luca/Reuters

Легендарный британский певец Элтон Джон получил положительный тест на COVID-19, в связи с чем был вынужден отменить два концерта в Далласе. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

Музыкант рассказал, что полностью вакцинирован, и у него болезнь протекает легко.

Вскоре эту информацию подтвердили и представители артиста. Они попросили фанатов сохранить билеты и обещали вскоре объявить новые даты концертов.

«К большому сожалению, даты тура Farewell Yellow Brick Road в Далласе, назначенные на вторник, 25 января, и среду, 26 января, отложены — Элтон недавно получил положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении American Airlines Center, где должны были состояться выступления.

Тур был отложен почти на два года из-за пандемии коронавируса. Элтон Джон гастролировал с сентября 2018 года по март 2020 года, затем череду выступлений пришлось прервать.

Тур завершится в Окленде в 2023 году. Он также включает перенесенные даты тура Джона 2020 года в Нью-Йорке, Хьюстоне, Детройте, Майами, Торонто и Монреале, которые были отменены из-за COVID-19.

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