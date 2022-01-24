Назван самый прослушиваемый артист на Spotify

Исполнитель The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) стал самым прослушиваемым артистом на стриминговом музыкальном сервисе Spotify, сообщает Independent.

В месяц его прослушивают 85,66 млн пользователей.

Предыдущий рекорд популярности принадлежал Джастину Биберу, The Weeknd обогнал Бибера, могущего похвастаться 84 млн слушателей в месяц, 22 января.

The Weeknd представил новый альбом Dawn FM на канале Amazon Music Channel на платформе Twitch, а также в приложении Amazon Music App. Клип исполнителя на песню Sacrifice («Жертва»), вошедшую в альбом, за три дня после публикации набрал более 7 млн просмотров на YouTube. В записи альбома принял участие актер Джим Кэрри, написавший и прочитавший для релиза свои стихи.