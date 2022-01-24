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YouTube заблокировал канал группы «Земляне»

YouTube-каналы «Русского радио» и «Землян» заблокированы за «нарушение норм сообщества»

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zemlyane_band/instagram.com

Видеоплатформа YouTube заблокировала аккаунты радиостанции «Русское радио» и российской группы «Земляне», передает ТАСС со ссылкой на сообщение «Русской медиагруппы».

Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. «Однако при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне» под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом», — говорится в сообщении.

В «Русской медиагруппе» добавили, что блокировке предшествовало обращение неизвестной компании, разместившей в своем аккаунте YouTube аудио-визуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на канале «Русского радио». При этом YouTube не ответил на предоставление подтверждающих права документов и заблокировал канал радиостанции. «Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры», — говорят в «Русской медиагруппе».

Российская компания подчеркнула, что занимается «пропагандой русской культуры и русского языка, позиционирует себя как патриотический медиахолдинг», и блокировка канала лишает важного контента миллионы пользователей. Холдинг рассматривает возможность обращения в Роскомнадзор с жалобой на ограничение свободы слова.

Ранее в России заблокировали популярный VPN-сервис.

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