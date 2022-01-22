Рэпер Мот уходит из Black Star

Рэпер Мот (Матвей Мельников) собирается покинуть лейбл Black Star после девяти лет сотрудничества, сообщает PeopleTalk.

По данным издания, артисту удалось сохранить хорошие отношения с руководством лейбла. Ожидается, что новым продюсером Мота станет его супруга Мария Мельникова.

Основатель Black Star Пашу (Павел Курьянов) подтвердил уход Мота из лейбла. По его словам, за 2021 год для артиста «была создана новая взлетная полоса из пяти больших релизов», дальнейшее движение музыкант продолжит самостоятельно.

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