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Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП

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Chris Pizzello/AP

Актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную автомобильную аварию, пишет TMZ.

Сообщается, что Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius. В результате столкновения внедорожник частично оказался на крыше Prius, а также задел находившийся рядом Porsche Cayenne.

По словам очевидцев, авария была похожа на «киношный трюк», а столкновение было настолько сильным, что в машине актера сработали подушки безопасности.

По предварительным данным, сам Шварценеггер не пострадал. Женщина, которая была за рулем Prius, ранена, ее госпитализировали с травмами, в частности с сильным кровотечением головы.

По данным источника, актер все еще находится на месте аварии. Он «глубоко обеспокоен» случившимся и хочет лично навестить пострадавшую.

В конце прошлого года Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер после десяти лет судебных тяжб.

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