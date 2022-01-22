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Суррогатная мать родила ребенка Приянке Чопре и Нику Джонасу

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Mike Blake/Reuters

Индийская актриса, фотомодель Приянка Чопра и американский певец, актер Ник Джонас впервые стали родителями. Об этом Чопра написала в своем Instagram.

Она указала, что ребенка родила суррогатная мать.

«Мы просим соблюдать наше личное пространство в это особое для нас время, чтобы мы могли фокусироваться на нашей семье. Спасибо вам большое», — написала знаменитость в соцсети.

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, ребенок появился на свет в прошлую субботу в больнице Южной Калифорнии. У пары родилась дочь, ее имя пока не раскрывается.

Приянка Чопра и Ник Джонас начала встречаться в 2018 году. Спустя полгода отношений они поженились. Свадьба прошла в Индии во дворце Умайд-Бхаван.

Ранее израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая супергероиню Чудо-женщину, стала многодетной матерью.

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