Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за COVID-19

Карнавал в двух крупных городах Бразилии — Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — перенесен, сообщает портал G1.

Решение было принято на виртуальной встрече мэров и министров здравоохранения двух городов. Градоначальники перенесли парад школ самбы — ключевое событие карнавала.

«Мэры Рикарду Нуньес и Эдуардо Паес совместно объявили, что парад школ самбы двух городов, который назначен на февраль, перенесли на длинные праздники... которые начинаются 21 апреля», — говорится в сообщении.

Накануне Бразилия побила рекорд количеству известных случаев COVID-19, выявленных за сутки. По последним данным, в стране зарегистрировано 622 647 смертей и 23 757 741 зарегистрированный случай заболевания.

Карнавал в Рио-де-Жанейро проводится ежегодно и длится пять дней: с пятницы по вторник перед Великим постом.

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