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Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 миллионов рублей в театре

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман подал заявление в полицию после пропажи из театра 4 млн руб. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«По моему обращению было возбуждено дело о хищении. Мы начали инвентаризацию в театре, в сейфе главного бухгалтера не были обнаружены деньги. После я ее уволил», — сказал он.

Он добавил, что в процессе инвентаризации в театре «будет обнаружено много интересного».

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер ответил на обвинения в нарушениях при госзакупках в учреждении культуры.

По словам Варшавера, организация готова к проверке и работает законно. Кроме того, он прокомментировал заявления дочери режиссера Марка Захарова Александры, обвинившей руководителя «Ленкома» Марка Варшавера в том, что в театре намерены уничтожить имя ее отца.

До этого журналист Андрей Караулов выложил видео, в котором заявил об имеющихся у директора «Ленкома» офшорах и обратился к главе СК с просьбой проверить театр на предмет коррупции.

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