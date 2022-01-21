Граймс анонсировала новый сингл двоичным кодом

Канадская певица Граймс (настоящее имя Элис Буше) анонсировала выход нового сингла Shinigami Eyes двоичным кодом у себя в Twitter.

Поклонники сразу расшифровали название сингла бывшей избранницы миллиардера Илона Маска, как и дату выхода трека — 26 января.

Также на днях Граймс анонсировала выход нового альбома из 35 песен, перевыпуск своего альбома 2010 года Visions на виниле и заявила о коллаборации с компьютерной игрой Rocket League.

2 декабря Граймс выпустила новую песню Player of Games («Игрок в игры»), в которой, по мнению поклонников, спела о причинах расставания с основателем Tesla. Она намекнула на его любовь к видеоиграм, приведя метафору об игре. «Я влюблена в великого игрока. Но игру он всегда будет любить больше меня», — поет артистка. «Уплывай в холодный космический простор. Даже любовью тебя не удержать», — добавляет она.