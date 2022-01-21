Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опубликовано меню думской столовой 18:34
Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев обратился к Пескову после похищения жены в Нижнем... 18:29
Эрдоган посчитал отношения с Россией самыми мирными в истории 18:21
Газизов намерен восстановиться в должности генерального директора «Спартака» 18:18
Голикова рассказала о распространении «омикрона» в России 18:17
Хорватский эпидемиолог назвал самоизоляцию при «омикроне» бессмысленной 18:13
Токаев призвал отправлять молодых казахов в Россию 18:12
Обвиненный в мошенничестве замглавы Минтранса Токарев арестован 18:11
На Украине раскритиковали поставленное Британией вооружение 18:04
В «Химках» объяснили причины приглашения Мамаева и Жиркова 18:03

Граймс анонсировала новый сингл двоичным кодом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@Grimezsz/Twitter

Канадская певица Граймс (настоящее имя Элис Буше) анонсировала выход нового сингла Shinigami Eyes двоичным кодом у себя в Twitter.

Поклонники сразу расшифровали название сингла бывшей избранницы миллиардера Илона Маска, как и дату выхода трека — 26 января.

Также на днях Граймс анонсировала выход нового альбома из 35 песен, перевыпуск своего альбома 2010 года Visions на виниле и заявила о коллаборации с компьютерной игрой Rocket League.

2 декабря Граймс выпустила новую песню Player of Games («Игрок в игры»), в которой, по мнению поклонников, спела о причинах расставания с основателем Tesla. Она намекнула на его любовь к видеоиграм, приведя метафору об игре. «Я влюблена в великого игрока. Но игру он всегда будет любить больше меня», — поет артистка. «Уплывай в холодный космический простор. Даже любовью тебя не удержать», — добавляет она.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть