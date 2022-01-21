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Яна Рудковская уменьшила грудь

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instagram.com/rudkovskayaofficial/

Звездный хирург Тимур Хайдаров в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» рассказал, что продюсер Яна Рудковская уменьшила себе грудь из-за проблем со здоровьем.

«Есть люди, у которых генетически большая грудь. Она худенькая девочка, стройненькая, но генетика так распорядилась, что у нее была большая грудь, которая давала нагрузку на позвоночник. Это головные боли, это прострелы в руках. Это очень сложно», — уточнил Хайдаров.

Помимо уменьшения объема груди хирург изменил и ее форму. Хайдаров рассказал, что эта процедура не требует внедрения имплантов в организм. По словам хирурга, Рудковской просто удалили «ненужную часть» груди и оставили «нужную». Он уточнил, что у продюсера не возникнет никаких проблем с чувствительностью или кормлением ребенка.

Ранее Рудковская ответила на вопрос о своих доходах.

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