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«Добивались 30 лет»: семья Талькова — о решении арестовать Шляфмана

Семья Игоря Талькова прокомментировала заочный арест Валерия Шляфмана

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kino-teatr.ru

Родственники эстрадного исполнителя Игоря Талькова одобрили решение суда заочно арестовать за его убийство экс-директора певца — Валерия Шляфмана.

Как сообщает kp.ru, вдова артиста Татьяна сейчас изучает решение суда. Ее адвокат Нина Аверина назвала заочный арест для дела 30-летней давности неординарным случаем. «Я думаю, что в том числе благодаря журналистам, которые нам дают возможность рассказать ситуацию по делу, мы достигли такого результата. Сейчас мы просим переквалифицировать действия Шляфмана на «Убийство с особой жестокостью», чтобы дело было рассмотрено судом заочно, был вынесен приговор», — уточнила Аверина.

Сейчас, уверена адвокат, следствие сможет вести переговоры с Израилем для выдачи Шляфмана. «Как семья приняла это решение, как вы думаете? Это то, чего они добивались все эти 30 лет!» — констатировала она.

Ранее стало известно, что следствие требует заочно арестовать Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова. По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта возник конфликт с участием охранника певицы Азизы Игоря Малахова, Талькова и Шляфмана.

Споря об очередности выступлений артистов, Шляфман, предполагает следствие, вырвал из рук Игоря Малахова револьвер с целью убийства Малахова на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрел в Малахова, однако в итоге ранил Талькова в руку и грудь, вследствие чего певец погиб. После, утверждают следователи, Шляфман пытался помешать ходу расследования.

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