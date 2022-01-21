Игорь Крутой ответил на слухи о любовной связи с Аллегровой

Композитор Игорь Крутой поздравил отпраздновавшую 20 января 70-летие певицу Ирину Аллегрову в Instagram.

В своем посте он отметил, что знает артистку с 1978 года. Он рассказал, что Аллегрова была первой женщиной, исполняющей его песни, его подругой и даже соседкой по станции метро «Новые Черемушки». Однако слухи о любовной связи со звездой он опроверг. «А вот любовницей не была, хотя вся страна нас и поженила и, по-моему, до сих пор верит в то, что что-то там не чисто…» — посмеялся он. «Когда Императрица говорит: «Что-то ты давно для меня не писал», все мои планы корректируются, и я начинаю работать», — признался Крутой, написавший для Аллегровой хит «Шальная императрица».

Ранее Игорь Крутой сообщил в личном блоге, что в ноябре снова стал дедом — у его внебрачного сына Якова родился сын.