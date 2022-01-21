Певица Марина Хлебникова представила первый после пережитого пожара клип «Нева».

Съемки «Невы» проходили в Санкт-Петербурге осенью, еще до ее госпитализации. «Чтобы снять клип, вместе со съемочной группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец», — рассказала она. Клип команда Хлебниковой решила сделать «доступным и понятным». «Ведь только так любой зритель при просмотре клипа может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым «питерским духом», — делится звезда.

В клипе Хлебникова действительно гуляет по Санкт-Петербургу как обычная туристка, прячется от дождя под зонтом и любуется архитектурой.

В ноябре 2021 года Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в собственной квартире. У нее диагностировали отравление угарным газом и множественные ожоги.

11 января стало известно о выписке певицы.