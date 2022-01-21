Шаляпин рассказал о брачном контракте с канадской миллиардершей

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Собеседником» назвал «несусветной чушью» слухи о том, что он якобы отравил свою погибшую от коронавируса жену, канадскую миллиардершу Татьяну-Клаудию Дэвис.

«Вся эта история с отравлением, — такая несусветная чушь. Главное: для чего? У нас был брачный контракт, то, что было куплено до брака, я бы и без «отравления» мог бы не возвращать, Татьяна бы ничего мне не сделала. Я ее очень любил, она была близким мне человеком, у нас были такие планы на будущее. Рубить сук, на котором сидишь, – глупо», — оправдался Шаляпин.

Аргументируя свою точку зрения, Шаляпин напомнил, что его покойная супруга провела в реанимации около полутора месяцев. За это время, по словам музыканта, ей сделали массу анализов, которые не показали отравления.

«Мне очень жаль, что моя трагедия превратилась в такой фарс. Видит бог, моя совесть чиста», — резюмировал певец.

Ранее близкие Шаляпина утверждали, что он интересовался способами незаметного убийства человека.