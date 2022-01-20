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Netflix показал первые кадры продолжения «Бриджертонов»

Netflix продемонстрировал новую пару из «Бриджертонов»

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nicolacoughlan/Instagram

Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры второго сезона сериала «Бриджертоны», передает Entertainment Weekly.

Продолжение Бриджертонов будет опубликовано на потоковой платформе 25 марта.

По сюжету второго сезона, старший из Бриджертонов, Энтони (Джонатан Бэйли) будет искать жену — и встретит Кейт Шарму (Симона Эшли). Между ними вспыхнет не только страсть, но и взаимная неприязнь. Героев ждут поединки на шпагах, охота и интриги.

Netflix объявил о продолжении сериала «Бриджертоны» на третий и четвертый сезон в апреле 2021 года. Основательница студии Shondaland Шонда Раймс тогда заявляла, она была уверена в успехе сериала о Бриджертонах, еще когда прочла серию книг Джулии Куинн об этой семье.

Сериал «Бриджертоны» рассказывает о чувственной жизни высшего общества Лондона эпохи Регентства. Второй сезон сериала снят по книге «Виконт, который меня любил». В основу третьего и четвертого сезона лягут книги «Предложение от джентльмена» и «Где властвует любовь».

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