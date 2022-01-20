Artik выдал тему первого сингла с новой солисткой в плейлисте «Сберзвука»

Artik (настоящее имя Артем Умрихин) намекнул плейлистом в аудиосервисе «СберЗвук» на тему первого сингла с новой солисткой дуэта Artik & Asti.

21 января Artik раскроет имя новой солистки группы и представит их первый совместный трек «Гармония». Его тему он выдал в плейлисте, составленном для «СберЗвука» — в список вошли композиции, посвященные неразделенной и подошедшей к своему завершению любви.

«Наш новый трек продолжит стилистику группы, но уже в немного новом, более свежем звучании. «Гармония» — это песня о том, что в жизни могут происходить разные ситуации, но все, как не крути, к лучшему», — прокомментировал выход сингла Умрихин.

В подборку из девяти треков вошли композиция «Туманы» Макса Барских, «Пьешь и танцуешь» в исполнении Артема Качера, «Бросила любить» Саши Санты, Life певицы Zivert, «Девочка танцуй» Artik & Asti, Allo Светланы Лободы, «Океан» Мари Краймбрери, «Музыка звучит» Ханны. Завершает список песня-прощание Fialka в исполнении SuperSonya.

Солистка Анна Дзюба покинула дуэт в начале ноября 2021 года. Сейчас она развивает сольную карьеру. О завершении поисков новой солистки Артем Умрихин объявил уже в конце ноября.