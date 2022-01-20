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Стали известны подробности несчастного случая с актером Гаспаром Ульелем

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Axel Schmidt/Reuters

Актер Гаспар Ульель, погибший в горах, катался на лыжах без шлема. Об этом сообщает BFMTV.

Издание Le Dauphine Libere подтверждает эту информацию. Также уточняется, что cлужба экстренной помощи обнаружила актера без сознания, он был в тяжелом состоянии. Примерно через час после несчастного случая был доставлен на вертолете в университетскую больницу Гренобля.

Прокурор города Альбервиль Анн Гаш заявила, что на спуске Ульель столкнулся с другим лыжником, когда свернул направо на вершине одной из горнолыжных трасс. Второй лыжник не пострадал.

19 января стало известно, что Ульель скончался в возрасте 37 лет. Ульель был госпитализирован 18 января после катания на лыжах на горнолыжном курорте Розьер. Как сообщало BFMTV, он упал и потерял сознание, причина несчастного случая неизвестна. Помощь ему оказывали спасатели и врач лыжной станции.

Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Также известен по роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение».

Одним из последних проектов Ульеля стал новый сериал Marvel «Лунный рыцарь», в котором он снялся вместе с Оскаром Айзеком.

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