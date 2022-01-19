В Союзе пассажиров рассказали, что Волочковой не грозит попадание в черный список авиакомпаний

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в действиях балерины Анастасии Волочковой, устроившей скандал на борту самолета из-за маски, может «не быть состава правонарушения». По его словам, занести балерину в черный список авиапассажиров может конкретная авиакомпания, но при этом другие не обязаны отказывать ей в продаже билетов.

«Эта авиакомпания может действительно занести Волочкову в черный список, но это будет акт внутри авиакомпании. И другие авиакомпании, во-первых, об этом могут и не узнать, хотя из-за того, что это Волочкова, это может в СМИ быть опубликовано, тогда узнают, тоже не обязаны ей отказывать в продаже билетов. Понимаете как, тут же все просто: если там были основания для правонарушения, то нужно заводить административное или уголовное дело в месте приземления самолета, вызывать полицию, когда самолет приземлился. Если есть видео в качестве доказательства, значит, есть доказательство. Если она просто отказывалась надеть маску, и это было препирательство без рукоприкладства, то тут может и не быть никакого состава правонарушения», — сказал он.

По словам Янкова закон о «черных списках» авиапассажиров существует уже давно, но попасть в него можно только за серьезное правонарушение, а «не за отказ надеть маску».

«Черные списки есть, есть закон о черных списках, но этот закон с самого начала был неработающий по многим причинам. Мы об этом говорили, когда этот закон несколько лет назад принимался. И сейчас можно спросить любую авиакомпанию, практически эти черные списки не играют роли. Во-первых, попасть в эти черные списки можно за угрозы, драки, оскорбления, не за отказ надеть маску, не просто за скандал, то есть там за серьезные основания. Во-вторых, эти черные списки ведут сами авиакомпании, нет общей базы черных списков. И в-третьих, это все не работает, потому что — я сейчас не беру пример с Волочковой — обычно дебоши устраивают нетрезвые пассажиры», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Волочкова весь полет скандалила с бортпроводниками из-за нахождения в самолете без маски. После посадки в аэропорту Шереметьево Волочкову задержала полиция.

В свою очередь, спутник балерины Сергей в беседе с изданием «Известия» рассказал, что Волочкова намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.

По словам Сергея, во время полета он «принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить», после чего к паре подошел стюард Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее, параллельно высказывая претензии, что Волочкова без маски.