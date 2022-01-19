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«Можешь пить кофе в маске?»: спутник Волочковой считает провокацией конфликт в самолете

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Спутник балерины Анастасии Волочковой Сергей назвал провокацией конфликт, который случился на борту самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Сергея, очень многие пассажиры в салоне были без масок, а на Анастасию, вероятно, обратили внимание, потому что она известная персона.

«Очень много детей было, многие приходили сфотографироваться, просто посидеть, пообщаться. В какой-то момент я принес ей кофе, она спустила маску и начала его пить. Пришел стюард и две девочки с камерой и начали снимать, что Настя без маски. А она просто приспущена. Я говорю: «А ты сможешь пить кофе в маске?» , — рассказал мужчина.

Заметив балерину без маски, бортпроводник подошел к паре и, по словам Сергея, начал грубить.

Сама балерина рассказала, что после задержания в аэропорту она вместе с Сергеем просидела в полиции около пяти часов. Из участка их отпустили спокойно, однако мириться со случившимся она не намерена.

«Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Волочкова устроила скандал на борту самолета из-за маски. Как сообщили пассажиры, балерина весь полет скандалила с бортпроводниками из-за нахождения в самолете без маски. После посадки в аэропорту Шереметьево Волочкову задержала полиция.

До этого Волочкова устроила скандал во время съемок ток-шоу на федеральном канале. В эфире балерина раскрыла актуальные подробности личной жизни, поругалась с людьми из своего окружения и обвинила владельца сети отелей в попытках пропиариться за счет ее имени.

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