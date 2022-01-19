Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Емельяненко одной фразой ответил на слова Монсона в свой адрес 05:27
В Роспотребнадзоре заявили, что заражение «омикроном» у россиян может проявиться... 05:26
Украину назвали площадкой для реализации программ ЦРУ 05:25
В УЕФА отреагировали на новость о желании России провести ЕВРО-2032 05:17
Порнозвезду и модель PlayBoy парализовало после 53 пластических операций 05:09
Россиянам назвали продукты, снижающие риск инфаркта 05:00
В Комсомольске-на-Амуре мужчина погиб при столкновении со скорой 05:00
«Можешь пить кофе в маске?»: спутник Волочковой считает провокацией... 04:55
Колосков отреагировал на новость о том, что Россия может принять Евро-2032 04:52
Посольство России в Вашингтоне призвало США отказаться от поставок оружия Украине 04:39

Ксения Бородина и Катя Жужа помирились после пяти лет ссоры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
borodylia/Instagram

Телеведущие Ксения Бородина и Катя Жужа помирились и снова объявили себя подругами. Это произошло после пяти лет ссоры. В Instagram звезды шоу-бизнеса опубликовали совместные фото.

Подпись к посту гласит: «наконец-то вместе».

Причиной их ссоры послужило сообщение в общем чате мессенджера.

Как рассказала Катя Жужа, она не увидела сообщения о болезни дочери Бородиной, по этой причине не поддержала ее.

Тогда Бородина заявила, что подруга поддерживает с ней отношения только из-за выгоды. Также ведущая «Дома-2» была уверена, что ее добротой пользовались. Бородина, по собственным утверждениям, помогала воспитывать дочь Жужи, а также участвовала в раскрутке аккаунта девушки в соцсетях. После инцидента Бородина заключила, что подругу съедала зависть из-за ее успеха.

Впоследствии Катя Жужа вышла замуж за сына бизнесмена — гонщика Артема Маркелова. В браке родилось двое мальчиков. Бородина же, напротив, развелась со своим супругом Курбаном Омаровым.

Ранее Бородина в stories резко ответила на вопрос подписчика о «спивающемся и деградирующем» бывшем возлюбленном. «Смотрите, если я с человеком плохо расстаюсь, то мне абсолютно фиолетово, что с ним происходит дальше. Хоть он под себя начнет ходить, меня отворачивает. И все. Чувства пропадают, а вместе с ними и человеческое отношение. Даже жалости не остается», — высказалась Бородина.

Пользователи сети предположили, что речь идет о бывшем муже телеведущей, предпринимателе Курбане Омарове. Недавно вокруг звездной экс-пары вновь разгорелся скандал: Бородину заподозрили в измене на тот момент супругу с одним из его друзей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть