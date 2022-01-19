Ксения Бородина и Катя Жужа помирились после пяти лет ссоры

Телеведущие Ксения Бородина и Катя Жужа помирились и снова объявили себя подругами. Это произошло после пяти лет ссоры. В Instagram звезды шоу-бизнеса опубликовали совместные фото.

Подпись к посту гласит: «наконец-то вместе».

Причиной их ссоры послужило сообщение в общем чате мессенджера.

Как рассказала Катя Жужа, она не увидела сообщения о болезни дочери Бородиной, по этой причине не поддержала ее.

Тогда Бородина заявила, что подруга поддерживает с ней отношения только из-за выгоды. Также ведущая «Дома-2» была уверена, что ее добротой пользовались. Бородина, по собственным утверждениям, помогала воспитывать дочь Жужи, а также участвовала в раскрутке аккаунта девушки в соцсетях. После инцидента Бородина заключила, что подругу съедала зависть из-за ее успеха.

Впоследствии Катя Жужа вышла замуж за сына бизнесмена — гонщика Артема Маркелова. В браке родилось двое мальчиков. Бородина же, напротив, развелась со своим супругом Курбаном Омаровым.

Ранее Бородина в stories резко ответила на вопрос подписчика о «спивающемся и деградирующем» бывшем возлюбленном. «Смотрите, если я с человеком плохо расстаюсь, то мне абсолютно фиолетово, что с ним происходит дальше. Хоть он под себя начнет ходить, меня отворачивает. И все. Чувства пропадают, а вместе с ними и человеческое отношение. Даже жалости не остается», — высказалась Бородина.

Пользователи сети предположили, что речь идет о бывшем муже телеведущей, предпринимателе Курбане Омарове. Недавно вокруг звездной экс-пары вновь разгорелся скандал: Бородину заподозрили в измене на тот момент супругу с одним из его друзей.