Вещи госпитализированного Куравлева забрали из дома престарелых

Вещи 85-летнего артиста Леонида Куравлева вывезли из пансионата для пожилых, сообщает «СтарХит».

Неизвестно, вернется ли Куравлев домой после лечения от пневмонии в больнице в Коммунарке или отправится в пансионат, где провел предыдущие несколько месяцев. «Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам», — сказали в частном учреждении.

Представители дома престарелых ранее указывали, что еще при заселении актера его дети не строили далекоидущих планов на жизнь в пансионате и надеялись, что артисту станет лучше.

5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.

Ранее сын Леонида Куравлева рассказал, что состояние госпитализированного в реанимацию артиста улучшается.