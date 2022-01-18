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Автора инсталляции в виде фекалий на Марсовом поле отпустили из полиции

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции отпустили художника Ивана Волкова, задержанного за инсталляцию в виде снежной фекалии на Марсовом поле под обязательство о явке, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Как рассказал адвокат Волкова, Тимофей Евсеев, после освобождения его доверитель уехал к своей матери в Москву.

Ранее Волкова задержали после того, как полиция сняла мужчину с поезда в Москву. Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ – за «циничное и безнравственное осквернение» мест захоронения умерших, поскольку на Марсовом поле погребены видные большевистские деятели.

Арт-объект в виде пятиметровой фекалии, сделанной из снега, появился на Марсовом поле 13 января, во время оттепели. Через день его убрали дворники. С помощью инсталляции художник хотел поиронизировать над плохой уборкой снега и льда в Санкт-Петербурге.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

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