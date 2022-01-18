«Острые козырьки» получат театральный приквел

Официальный приквел к сериалу «Би-би-си» «Острые козырьки» будет поставлен в лондонском танцевальном театре Rambert, сообщает Time Out.

Для театральной сцены историю о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы написал и адаптировал шоураннер сериала Стивен Найт. Хореографией и режиссурой постановки занялся художественный руководитель Rambert's Бенуа Суон Пуаффе.

В основу сюжета постановки «Искупление Томаса Шелби» легли отношения персонажей сериала Томми Шелби и Грейс Берджесс, разворачивающиеся во время Первой мировой войны. «Это будут танцы для людей, которые обычно не смотрят на танцы», — обещает Найт, подчеркивая, что поклонники сериала найдут в постановке много знакомого.

Шестой, финальный сезон «Острых козырьков» должен выйти на Netflix в 2022 году.