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Жена Дмитрия Диброва заболела коронавирусной инфекцией

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polinadibrova/Instagram

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала в Instagram, как заразилась «омикрон»-штаммом коронавируса.

«Началось все с горла. Першение, странное першение. Далее слабость и головная боль. Когда у меня болит горло, подобные симптомы частенько. Честно говоря, окунулась в детские «люгольные» воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — поделилась Диброва.

Она также рассказала, как смешала соль с содой и йодом для полоскания горла, однако боль оказалась настолько сильной, что женщина плакала во время лечебной процедуры. Диброва изначально считала, что заболела гнойной ангиной, однако ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус. По словам супруги телеведущего, сейчас ей гораздо лучше.

Ранее режиссер Алла Сурикова заболела коронавирусом.

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