Друг Градского считает, что ограбление вдовы музыканта могло быть инсценировкой

Друг Александра Градского Анатолий Алешин не исключил, что ограбление вдовы композитора Марины Коташенко могло быть инсценировано. Певец допустил, что организатором могла выступить как сама Коташенко, так и бывшая супруга музыканта Ольга Градская.

«У меня есть подозрения, что это могла быть инсценировка. При этом я не знаю, кем она могла быть организована — или самой вдовой, или стороной его бывшей супруги», — заявил Алешин.

16 января в Московской области трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем вдовы Градского, после чего ограбили женщину на 100 млн рублей. Однако, согласно СМИ, в полиции считают, что ограбление могло быть подстроено самой Коташенко, которая борется за наследство покойного супруга, — на него также претендуют дети музыканта от брака с Ольгой Градской. Ранее бывшая жена композитора наняла юристов для борьбы за наследство.