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Друг Градского считает, что ограбление вдовы музыканта могло быть инсценировкой

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Друг Александра Градского Анатолий Алешин не исключил, что ограбление вдовы композитора Марины Коташенко могло быть инсценировано. Певец допустил, что организатором могла выступить как сама Коташенко, так и бывшая супруга музыканта Ольга Градская.

«У меня есть подозрения, что это могла быть инсценировка. При этом я не знаю, кем она могла быть организована — или самой вдовой, или стороной его бывшей супруги», — заявил Алешин.

16 января в Московской области трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем вдовы Градского, после чего ограбили женщину на 100 млн рублей. Однако, согласно СМИ, в полиции считают, что ограбление могло быть подстроено самой Коташенко, которая борется за наследство покойного супруга, — на него также претендуют дети музыканта от брака с Ольгой Градской. Ранее бывшая жена композитора наняла юристов для борьбы за наследство.

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