Новая часть «Крика» собрала в России почти 100 млн рублей после премьеры

Пятая часть хоррор-франшизы «Крик» заработала более 96 млн руб. в России и СНГ после премьеры, передает портал kinobusiness.com.

В домашнем прокате продолжение суперпопулярного слэшера собрала $30 млн и уже окупилось.

Пятая часть культовой хоррор-франшизы про убийцу в маске (и первая, снятая без режиссера Уэса Крэйвена) заняла в российском прокате второе место, уступив боевику «King's Man: Начало». По сюжету, спустя четверть века после первой трагедии в городке Вудсборо происходят новые нападения.

В главных ролях снялись Мелисса Баррера и Дженна Ортега, а также звезды оригинальных картин — Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Подробнее о фильме — в материале «Газеты.Ru».