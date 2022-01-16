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Вдову Градского ограбили на 100 млн рублей

Вдова Градского лишилась 100 млн рублей в результате вооруженного нападения

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко подверглась вооруженному нападению, ее вынудили отдать 100 млн руб. Об этом сообщает «Пятый» канал.

Инцидент произошел в районе Наро-Фоминска — на 255-м километре КАДа. Грабители сымитировали аварию, Коташенко остановилась, и к ней в автомобиль подсели трое вооруженных мужчин. Они заставили девушку вернуться домой и отдать им хранившиеся там деньги.

По словам Коташенко, нападение произошло сегодня, 16 января, примерно в полдень. Потрясенная случившимся, она обратилась в полицию только поздно вечером.

Градский умер 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга.

Ранее сообщалось, что Градский успел заключить официальный брак с Мариной Коташенко до своей кончины. Коташенко являлась спутницей жизни Градского последние 17 лет. В отношениях родилось двое детей.

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